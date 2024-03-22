Pendikte Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü şehitler ve gaziler her yıl olduğu gibi bu yılda törenle anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü vesilesiyle, Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç ve siyasi parti temsilcilerin katılımı ile Atatürk Anıtı’nda şehit ve gaziler için anma töreni düzenlendi.

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Pendikte Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü şehitler ve gaziler her yıl olduğu gibi bu yılda törenle anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü vesilesiyle Pendik Sahil Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen ve katılım yoğun olduğu törende; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, AK Parti Pendik İlçe Yönetimi, CHP Pendik İlçe Yönetimi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Ercan, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı, İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Mithat Kabadayı, İYİ Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Turan, Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Yasin Kadıoğlu, Vatan Partisi Pendik İlçe Başkanı Hikmet Kırık, Vatan Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Mevlüt Usta, Muharip Gaziler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Pendik Sahil Atatürk Anıtında başlayan kutlama programı sırasıyla tüm partilerin çelenk sunumu ile başlayarak bir dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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