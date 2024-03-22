Pendikte Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü şehitler ve gaziler her yıl olduğu gibi bu yılda törenle anıldı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü vesilesiyle, Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç ve siyasi parti temsilcilerin katılımı ile Atatürk Anıtı’nda şehit ve gaziler için anma töreni düzenlendi.