Pendik'te büyük yangın: Yanan otomobilden sıçrayan ateş kafeyi alev topuna çevirdi!

İstanbul, Pendik'te hareketli saatler: Kaynarca Mahallesi Küçüksu Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 2 otomobil ile kafe kullanılamaz hale geldi.

Pendik Kaynarca'da bir araçta başlayan yangın çevrede bulunan bina ve mekanlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, önce park halindeki başka bir araca ardından da tadilatta olan ve yarın kafe olarak açılışı yapılacağı öğrenilen 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle kafenin yanındaki binada mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce merdiven aracıyla tahliye edildi.

