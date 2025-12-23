Müdürü vuran 12 yaşındaki öğrenciden akıl almaz paylaşım: Ağa da benim, paşa da benim!

Mersin Anamur'da bir okulda meydana gelen korkunç olayda, müdürünü tüfekle yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ve babası, jandarma işlemlerinin ardından tutuklanırken öğrencinin sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti...

Mersin Anamur'da okul müdürünü tüfekle yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ve babası, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı. Öğrencinin olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından, ''Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim'' yazdığı görüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde okul bahçesinde müdürü tüfekle yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ile babası, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaydan bir gün önce öğrencinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

OKUL MÜDÜRÜNÜ TÜFEKLE VURARAK AĞIR YARALADI

İddiaya göre; okul müdürü Ender Kara (39) geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K. (12), okul bahçesinde Kara'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, öğrenci M.K. ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ise hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

"ARKAMDA BABAM OLDUĞU SÜRECE..."

Öte yandan, M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.

