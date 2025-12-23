Pendik'te Unutulamayacak Bir Konser “Elçi’nin Şarkıları ile Yıllara Veda”

Türk bestelerinin ve müziğinin başarılı Üstâdı Hüsamettin Elçi, eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

“Elçi’nin Şarkıları ile Yıllara Veda” özel konseri, 30 Aralık 2025 Salı akşamı saat 19.30’da Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konserin adı “Muhabbet Bağı” olarak duyurulurken, gecede birbirinden değerli sanatçılar da sahne alacak. Müzikseverlerin yakından tanıdığı Talat Er, Füsun Batum ve Murat Seçkin, Hüsamettin Elçi’nin eserlerini seslendirecek.

Yılın son günlerine yaklaşırken gerçekleşecek konser, hem Elçi’nin besteleriyle geçmişe nostaljik bir yolculuk sunacak hem de sanatseverlere anlamlı bir yıl sonu buluşması yaşatacak.

Etkinliğe tüm sanatseverler davetliler.