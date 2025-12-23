Adalet Bakanı Tunç ile görüşen DEM heyetinden ilk açıklama geldi...

DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u bakanlık binasında ziyaret etti. Ziyaret sonunda basına açıklama yapan DEM heyeti,'' Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık''dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında ortak raporun hazırlığı devam ederken, DEM Parti İmralı Heyeti ziyaretlerini sürdürüyor. Dün CHP lideri Özgür Özel ile görüşen heyet, bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı heyet ile Bakan Tunç arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrası Sancar ve Buldan açıklamalarda bulundu.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Mithat Sancar, "Kapsamlı bir görüşmeydi. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk. Barış ancak hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık. İnfazda eşitlik ve adalet de görüşmemizin bir konusuydu. Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk" dedi.

Buldan ise, "Verimli bir görüşme gerçekleşti, birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu. Bunun dışında, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere; yaşlı ve hasta tutuklular, infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi" ifadelerini kullandı.Heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşecek.

