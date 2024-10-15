Esra Erol'u ölümle tehdit etti: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un müridi her yerde aranıyor!

ATV ekranlarında en çok reyting alan programı sunan Esra Erol, ölümle tehdit edildi. Sosyal medya hesabından çektiği videoyla, "Senin canını alacağım" diyerek ölümle tehdit eden şüpheli için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Erol'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelinin kimliği belli oldu. Erol'u tehdit eden kişinin isminin Hasan Demir olduğunu ve Sakarya'da yaşadığı saptandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Demir, her yerde aranıyor.

ATV ekranlarında reyting rekoru kıran Esra Erol'da programına geçtiğimiz haftalarda katılan Fatma isimli kadın, kızı Mevlüde'nin kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın, kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü.

Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi."Seni destekleyenlerinde canını alacağım" diyerek tehditlerine devam eden mürid, "Benim canımla uğraşırsan, surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle korkmadan ülke gündemini sarsan kadın cinayetine atıfta bulunması dikkat çekti.

Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un müridinden Esra Erol'a tehdit: "Senin canını alacağım!"



Ölümle tehdit edilen Erol, "Bayramiç'teki termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var. Ben bunların inandığı şeye inanmıyorum. Bizim dinimiz garibanı, çaresizi koruyan bir din. Bizim dinimizin içinde para yok. Bizim dinimizde 'Anneni babanı bırak gel' diye bir şey var mı?" dedi.



Erol sözlerine şu sözlerle devam etti: "Evet bir yere çomak soktum iyi ki de soktum. Bu program ne yaptığımı biliyorum. Ben bu programı yaparken tek başıma değilim. Buradaki her olayın ihbarı sizlerin sayesinde aydınlanıyor. Bu olay sebebiyle geçtiğimiz hafta üyelerden bir tehdit aldım.

Uğraşıyorum, uğraşmaya da devam ediyorum. Bir yıldır eli kulağında bekliyorduk. Bu ülkede suçlar varsa kişiler varsa o suçların gerekli cezayı alması için görev insanları var. Savcılarımız ve emniyet ekipleri sayesinde adalet yerini buluyor."

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Esra Erol'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tehditle ilgili soruşturma başlatıldı. Tehdit eden şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin Sakarya'da yaşadığı ve ismini Hasan Demir olduğu saptandı. Demir ile ilgili yakalama kararı çıkarılırken, emniyet güçleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Kaynak: SABAH

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