Lig'de zor günler geçiren Pendikspor ara transfer döneminde Mame Thiam'ı transfer etti

Siltaş Yapı Pendikspor tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Ligde ilk yarıda aldığı kötü sonuçlarla ligin son sıralarına yer alarak ilk yarıyı tamamladı,
Pendikspor yönetimi Lig'in ikinci yarısında daha iyi sonuçlar almak ve hızla düşme hattından uzaklaşmak için ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için kolları erken sıvadı.
PENDİKSPOR SÜPER LİGİN SÜPER GOLCÜSÜNÜ TRANSFER ETTİ
Lig'in ikinci yarı ara transfer döneminde süper ligin önemli golcülerinden bir olan Kayserispor'un başarılı forveti Mame Thiam'a imza attırarak kadrosuna katmayı başardı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 31 yaşındaki Senegalli millî futbolcu Mame Thiam'ın transfer edildiği duyuruldu.