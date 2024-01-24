Siltaş Yapı Pendikspor dolu dizgin! Beşiktaş'tan sonra kasım paşayı da bozguna uğrattı

Trendyol Süper Lig'de Pendikspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Pendikspor'un gollerini Umut Nayir, Mame Thiam ve Rogerio Thuram, Kasımpaşa'nın golleri ise Joher Rassoul (kendi kalesine) ve Gökhan Gül kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KASIMPAŞAYIDA BOZGUNA UĞRATTI

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Pendikspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçta Pendikspor, Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle mağlup etti.

Mücadelenin hemen başında Kasımpaşa, Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Ev sahibi Pendikspor, 19. dakikada yeni transferi Umut Nayir'le eşitliği yakalarken Kasımpaşa, 25'te Gökhan Gül'le yeniden öne geçti.

İlk 45 dakikanın son bölümüne 2-1'le girilirken Pendikspor'un bir diğer yeni transferi Mame Thiam, 44'te penaltıdan skora dengeyi getirdi ve devreye bu skorla girildi.

GALİBİYET GOLÜ 90'DA GELDİ

İlk yarısı 4 gole sahne olan maçın ikinci yarısının büyük bir bölümü golsüz geçildi.

Karşılaşmanın son dakikalarına 2-2'lik eşitlikle girilirken Pendikspor galibiyet golünü 90. dakikada Rogerio Thuram'la buldu.

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Maçın uzatma dakikalarında skoru koruyan Pendikspor, sahadan galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Pendikspor bu galibiyetle 22 puana yükselirken Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Siltaş Yapı Pendikspor: 3 - Kasımpaşa: 2

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Da Costa