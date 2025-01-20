Pendikspor’dan gol şöleni: Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti!

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında temsilcimiz Siltaş Yapı Pendikspor, konuk ettiği ligin zayıf takımı Yeni Malatyaspor’u 4-0 mağlup etti. Pendikspor, İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada, atabildiğinden çok daha fazlasını kaçırmasına rağmen bulduğu 4 golle maçı kazanarak, puanını 30’a yükseltti.

Goller sağnak oldu yağdı!

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin 20. Haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Pendikspor, ligde zor günler geçiren rakip Malatyaspor karşısında ilk yarı sayısız gol pozisyonuna girmesine rağmen aradığı golü bulamayında maçın ilk yarısı 0-0 golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya da iyi ve arzulu başlayan Kırmızı Beyazlılar, maçın 55. Dakikasında Nuno Sergueira ile 1-0 öne geçti. 60. dakikada Alpaslan Öztürk, 61. dakikada Hasan Kılıç ve 87. dakikada Erdem Çalık’la da ard arda golleri bulan temsilcimiz Pendikspor, skoru 4-0’a taşıdı ve karşılaşma bu skorla Pendikspor’un 4-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Bu galibiyetle birlikte Siltaş Yapı Pendikspor, 1. Ligde 30 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise -21 puanla son sırada kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Kocaelispor deplasmanına konuk olacak, Yeni Malatyaspor ise sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek.

Haberin Devamı

Maçtan Önemli Dakikalar…

6. dakikada Jetmir Topalli’nin kale önüne ortasında Eze gelişine vuruşunu yaparken top üstten dışarı gitti.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayında kontrol eden Murat, bekletmeden sağ tarafındaki Topalli’ye aktardı. Topalli’nin sert şutunda meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Alper Akarsu, gol öncesi Del Valle’nin Berat’a faul yaptığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

55. dakikada Murat’ın sağdan ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırırken, Mesut ceza yayı içinde topu kafayla indirdi. Nuno Sequeira’nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0

60. dakikada Bekir’in ceza sahası sağ çaprazından kale önüne ortasında Alpaslan Öztürk kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0

61. dakikada derinlemesine atılan topu kontrol eden Emeka Eze’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammed sağına yatarak topu çeldi. Seken topa hareketlenen Eze’nin içeriye çevirdiği topu Hasan Kılıç kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem Eze için ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. 3-0

65. dakikada Mesut’un ara pasına koşu yapan Eze, kaleciyi de çalımlayarak yaptığı vuruşta savunmada Muhammed Gök, topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.

81. dakikada sağdan yapılan ortaya ceza sahası içinde Hasan uzaklaştırmak isterken Kerem Altunışık’ın vuruşunda top direkten döndü.

87. dakikada seken topu kontrol ederek ceza yayına giren Erdem Çalık’ın sert şutunda top kaleci Muhammed’in sağından filelerle buluştu. 4-0

Maç Sonucu: Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Yeni Malatyaspor

İsrail esir takası yaparken bile acımadı: Filistinli kadın esirleri saçlarından sürükledi!

Takside yakalandılar: 3 şüphelinin mide ve bağırsaklarından uyuşturucu madde çıktı!

İstanbul'da başıboş köpek dehşeti: Bu sefer kediyi parçaladılar!