Pendikspor, Pendik Siyasetini de Bir Araya Getirdi, Siyaseten rakip isimler listede bir araya geldi

Pendikspor Kulübü Derneği olağan seçimli genel kurul toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kaymakam Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katıldığı toplantıda yapılan oylama sonucu mevcut Başkan Atakan Yüce, yeniden Başkan oldu. Yönetim Kurulu listesindeki isimler ise bir hayli dikkat çekti.

SİYASETEN RAKİP İSİMLER AYNI LİSTEDE BİR ARAYA GELDİ

Yönetim listesine giren isimlerle adeta siyasette Pendikspor üzerinden bir birlik oluştu. 2024 Yerel seçimlerinde İyi Parti’den Pendik Belediye Başkan adayı olan Süleyman Turan, Yeniden Refah Partisi Adayı Fahrettin Karakurt ile Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu , AK Parti Pendik Teşkilatından Deniz Aktürk ve MHP İl Başkan Yardımcısı Muharrem Kır Pendikspor yönetim kurulu listesinde yer aldı,

PENDİKSPOR YÖNETİM LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Kongrede bir konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ,; “Pendikspor’un kurumsal değişime ihtiyacı olduğunu görmüş ve o zaman şirketleşmeyi gerçekleştirmiştik. Sonrasında da öyle bir sinerji oldu ki takımımız süper lige çıkma başarısını gösterdi. Şimdi ise olanda hayır vardır diyeceğiz. Yeni bir zafere yelken açacağız” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU:

BAŞKAN: ATAKAN YÜCE

DENİZ AKTÜRK

SÜLEYMAN TURAN

FAHRETTİN KARAKURT

YASİN KADIOĞLU

MUHARREM KIR

MURAT ÖZDEMİR

AYTAÇ ODABAŞ

RECEP YEŞİLYURT

ÖZCAN ÖFEKLER

ALİ ASLANKILIÇ

SİRVET KÜÇÜKAKYÜZ

YUNUS ŞAHİN

SERKAN ÖZER

İSMAİL KANSU

EMRE AYDIN

CÜNEYT BATTAL

ERHAN ASLANALP

AHMET ÇAKIROĞLU

ERDEM YAĞCI

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YEDEKLER:

YAVUZ YILDIRIM

NAİL CİVELEK

MUSA KALKUZ

BÜLENT AKSU

CEMİL BOZKURT

МЕНМЕT AKBULUT

ERSAN KARABULUT

MUAMMER LAYİÇ

ERCAN ÇİLDEN

SAMET ÖZER

DENETİM KURULU:

HÜSEYİN TOPÇU

ABDULLAH KARAKIŞ

BURHANETTİN YAMAN

FATİH TUĞLU

CÜNEYT ŞALLI

FUAT YARBUĞ

DİSİPLİN KURULU:

BÜLENT AYDIN

ÖZCAN ZORLU

M. ZAHİT KIROĞLU

EYÜP ÇAKMAK

AKIN BÖBÜR