Pendikspor, Pendik Siyasetini de Bir Araya Getirdi, Siyaseten rakip isimler listede bir araya geldi

Pendikspor Kulübü Derneği olağan seçimli genel kurul toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kaymakam Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katıldığı toplantıda yapılan oylama sonucu mevcut Başkan Atakan Yüce, yeniden Başkan oldu. Yönetim Kurulu listesindeki isimler ise bir hayli dikkat çekti.
SİYASETEN RAKİP İSİMLER AYNI LİSTEDE BİR ARAYA GELDİ
Yönetim listesine giren isimlerle adeta siyasette Pendikspor üzerinden bir birlik oluştu. 2024 Yerel seçimlerinde İyi Parti’den Pendik Belediye Başkan adayı olan Süleyman Turan, Yeniden Refah Partisi Adayı Fahrettin Karakurt ile Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu , AK Parti Pendik Teşkilatından Deniz Aktürk ve MHP İl Başkan Yardımcısı Muharrem Kır Pendikspor yönetim kurulu listesinde yer aldı,
PENDİKSPOR YÖNETİM LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Kongrede bir konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ,; “Pendikspor’un kurumsal değişime ihtiyacı olduğunu görmüş ve o zaman şirketleşmeyi gerçekleştirmiştik. Sonrasında da öyle bir sinerji oldu ki takımımız süper lige çıkma başarısını gösterdi. Şimdi ise olanda hayır vardır diyeceğiz. Yeni bir zafere yelken açacağız” şeklinde konuştu.
YÖNETİM KURULU:
BAŞKAN: ATAKAN YÜCE
DENİZ AKTÜRK
SÜLEYMAN TURAN
FAHRETTİN KARAKURT
YASİN KADIOĞLU
MUHARREM KIR
MURAT ÖZDEMİR
AYTAÇ ODABAŞ
RECEP YEŞİLYURT
ÖZCAN ÖFEKLER
ALİ ASLANKILIÇ
SİRVET KÜÇÜKAKYÜZ
YUNUS ŞAHİN
SERKAN ÖZER
İSMAİL KANSU
EMRE AYDIN
CÜNEYT BATTAL
ERHAN ASLANALP
AHMET ÇAKIROĞLU
ERDEM YAĞCI
YEDEKLER:
YAVUZ YILDIRIM
NAİL CİVELEK
MUSA KALKUZ
BÜLENT AKSU
CEMİL BOZKURT
МЕНМЕT AKBULUT
ERSAN KARABULUT
MUAMMER LAYİÇ
ERCAN ÇİLDEN
SAMET ÖZER
DENETİM KURULU:
HÜSEYİN TOPÇU
ABDULLAH KARAKIŞ
BURHANETTİN YAMAN
FATİH TUĞLU
CÜNEYT ŞALLI
FUAT YARBUĞ
DİSİPLİN KURULU:
BÜLENT AYDIN
ÖZCAN ZORLU
M. ZAHİT KIROĞLU
EYÜP ÇAKMAK
AKIN BÖBÜR
KAYNAK: Bölge Gündem Haber