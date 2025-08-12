Pendikspor, Bodrum deplasmanından beraberlikle dönerek lige 1 puanla başladı

Sezonun ilk maçına deplasmanda çıkan Pendikspor, Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.



Sıcak havanın etkili olduğu karşılaşmada ev sahibi Bodrumspor, 36. dakikada Ali Habeşoğlu’nun golüyle öne geçti. Pendikspor ise bu gole 44. dakikada Mallik Wilks’in kaydettiği golle cevap vererek skoru eşitledi. İlk yarı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Bodrumspor daha baskılı bir oyun sergilerken, Pendikspor ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kırmızı – Beyazlılar yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramadı.

Maç boyunca sık sık fauller nedeniyle oyun durdu. Hakemin avantaj kuralını uygulamaması, oyunun temposunun düşmesine yol açtı. Karşılaşma, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.