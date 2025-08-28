  1. Anasayfa
Pendik Korusu’na Renkli Dev Kaydırak

Pendik Korusu’nu yeni donatılarla geliştirmeyi sürdüren Pendik Belediyesi, koruya renkli dev kaydırak yapıyor. Tamamlanmak üzere olan kaydırak, 161 metre uzunluğa sahip olacak. Tamamlandığında aynı anda 10 kişi kaydıraktan kayarak heyecan yaşayacak.

Yayınlanma:

Pendik Korusu’nu yeni donatılarla geliştirmeyi sürdüren Pendik Belediyesi, koruya renkli dev kaydırak yapıyor. Tamamlanmak üzere olan kaydırak, 161 metre uzunluğa sahip olacak. Tamamlandığında aynı anda 10 kişi kaydıraktan kayarak heyecan yaşayacak.

Hizmete girdiği günden bu yana 7’den 70’e her kesimden büyük ilgi gören Pendik Korusu, eğlenceli bir donatıya ev sahipliği yapıyor. Pendik Belediyesi tarafından koruya renkli dev kaydırak inşa ediliyor. 161 metre uzunluğunda pist tamamlandığında aynı anda 10 kişi pistten kayarak heyecanlı dakikalar yaşayacak. 3 yaş üzeri herkesin kullanabileceği kaydırağın yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Kaydırak nasıl çalışıyor?

Renkli dev kaydırakta birbirine geçmiş çok sayıda plastik levha bulunuyor. Levhaların üzerinde çok sayıda minik tekerlek yer alıyor. Kayacak kişi şişme bir simide binerek bu levhalar üzerinden yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru hızla kayıyor. Pistin sonundaki hız kesici zeminle kayak sona eriyor.

