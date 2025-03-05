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Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Pendik Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin sokaklarına taşıyor. Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...
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Pendik, caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Pendik Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin sokaklarına taşıyor. Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gazipaşa Caddesi’nde hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin: “İlçemizin farklı noktalarında yapacağımız ışıklandırma çalışmalarıyla Ramazan’ın manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Pendik Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak ilçenin çeşitli noktalarında ışıklandırma çalışmaları gerçekleştiriyor. İlk olarak Gazipaşa Caddesi’nde hayata geçirilen süsleme çalışmaları, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gazipaşa Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

“Ramazan’ın manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacağız”

Başkan Ahmet Cin, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şehir atmosferi oluşturmayı amaçladıklarını belirterek “İlçemizin farklı noktalarında yapacağımız ışıklandırma çalışmalarıyla Ramazan’ın manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Pendik’te Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı olacak.” ifadelerini kullandı.

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Toplamda 6 farklı noktada yapılacak

Işıklandırma çalışmaları, Gazipaşa Caddesi’nin yanı sıra Doğu Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önü, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi, Esenyalı, Kurtköy Mahallesi Kültür Sokağı ve Batı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde de devam edecek. Yapılan süslemelerle birlikte Pendik, Ramazan ayı boyunca estetik bir havaya bürünecek.

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Pendik caddeleri Ramazan'da ışıl ışıl...

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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