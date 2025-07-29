Pendik Belediyesinden Bursa'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Tam Destek!

Pendik Belediyesi, Bursa’da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla, bölgeye su tankerleri, tam donanımlı arama kurtarma aracı, PEAK Arama Kurtarma ekibi, ikram aracı ve çeşitli iş makinelerinden oluşan bir destek ekibi gönderildi. Ekipler, yangın bölgesinde aktif olarak görev alarak söndürme ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla, Bursa'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla Pendik Belediyesi’nden kapsamlı bir ekip bölgeye sevk edildi.

Yangınların kontrol altına alınması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için Bursa'da yürütülen çalışmalara katkı sunmak üzere harekete geçen Pendik Belediyesi, su tankerleri, tam donanımlı arama kurtarma aracı, PEAK Arama Kurtarma ekibi, ikram aracı ve çeşitli iş makinelerinden oluşan destek ekibini yangın bölgesine gönderdi.

Yangın bölgesinde koordinasyon birimleriyle iş birliği içinde hareket eden ekipler, hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına katkı sunarken, bölgede görev yapan personele de ikram hizmeti sağlıyor.