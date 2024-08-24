Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi hizmete girerek ilk misafirlerini ağırladı

Pendik Belediyesi tarafından PenCR Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nin hemen yanında hizmete açılan “Su Sporları Merkezi”nde ilk kano eğitimleri başladı.

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Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi hizmete girerek ilk misafirlerini ağırladı

Pendik Belediyesi tarafından PenCR Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nin hemen yanında hizmete açılan “Su Sporları Merkezi”nde ilk kano eğitimleri başladı. Etkinlik öncesi tüm katılımcılara uzman eğitmenler eşliğinde teorik bilgiler verildi. Daha sonra can yeleklerinin dağıtılmasıyla katılımcılar kanolara binerek denizle buluştu. 30 dakika süren etkinlikte cankurtaran Zodyak bot eşliğinde uzman personel de eşlik etti. Böylece katılımcılar denizde kano sürmenin tadını çıkardı.

KANO EĞİTİMİ İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Su Sporları Merkezi Kano Etkinliği için kayıtlar devam ediyor. Kayıt olmak isteyen vatandaşlar, Pendik Belediyesinin web sitesi www.pendik.bel.tr üzerinden formu doldurarak kayıt olabiliyor. Etkinliğe 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar başvurabiliyor.

Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi hizmete girerek ilk misafirlerini ağırladı

BAŞKAN AHMET CİN: PENDİK İÇİN HAYIRLI OLSUN

Başkan Ahmet Cin: “Söz verdiğimiz gibi Su Sporları Merkezi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Su Sporları Merkezi’nin tüm Pendik için hayırlı olması dileğinde bulunarak “Söz verdiğimiz gibi Su Sporları Merkezi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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