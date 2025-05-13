Pendik Belediyesi 'El Emeği Çarşısı' Anneler Günü’nde Açıldı

Pendik Belediyesi, “El Emeği Çarşısı”nı Anneler Günü’nde açtı. Sahildeki Pazar alanında kurulan çarşının açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Davut Gül de katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş da Başkan Ahmet Cin’i tebrik ederek projeyi “diğer ilçelere örnek olacak proje” olarak nitelendirdi.

Pendik Belediyesi “El Emeği Çarşısı”nı Anneler Günü’nde açtı. Pendik Sahil’de kurulan çarşı için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Esnaf Kadınlar Derneği (ESKAD) Başkanı Emine Sesli Topal, ev sahibi Belediye Başkanı Ahmet Cin ve eşi Mehtap Cin ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Ahmet Cin, “Birçok iş yapıyoruz, bunları yaparken mazeret üretmiyoruz”

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin tüm annelerin anneler gününü kutlayarak: “İki yıl önce Kurtköy’de zaten bu projenin ‘demosunu’ gerçekleştirmiştik. Aynı şekilde böyle bir talepte bulunulunca hazırlıklarımızı yaptık ve bugün böyle bir yerin açılışını yapma imkanı bulduk.” dedi. Konuşmasında ilçede gerçekleştirdikleri yatırımlara da değinen Başkan Ahmet Cin: “Birçok iş yapıyoruz. Bunları yaparken mazeret üretmiyoruz.” şeklinde konuştu.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: “Başkanımızın bize özel destekleri var”

Açılış törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, El Emeği Çarşısı’nın kendileri için çok özel bir proje olduğunu belirtti. Kadının emeğine değinen Bakan Göktaş: “Çok özel bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. 140 kadınımızın el emeği göz nuru sergileniyor. ESKAD’a, Başkan Ahmet Cin’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kadının emeği güçtür. Kadının emeğinde bereket var, çalışkanlık var. Burada kurulan her tezgahın altında aslında bir hikaye var. Bu güzel girişimin Pendik’te başlayarak inşallah İstanbul’un diğer ilçelerine de örnek olacağına inanıyorum.” dedi.

Konuşmasında Başkan Ahmet Cin’in her zaman kendilerine özel desteklerinin olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş “Başkanımızın bize özel destekleri var. Hiçbir bahane üretmeden her zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Hem devlet koruması altında olan çocuklar ve kadınlar adına hem de engelli çocuklar adına yaptığı tüm çalışmalar için kendisine teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Vali Gül: “Pendik Belediyesini tebrik ediyorum”

İstanbul Valisi Davut Gül ise açılış töreninde yaptığı konuşmada Pendik’i “Sürekli yeniliklerin olduğu bir ilçe.” olarak nitelendirerek “140 kadın girişimcimiz var. Onları bir araya getiren ESKAD’ı ve himaye eden Pendik Belediyesini tebrik ediyorum.” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker de konuşmasında tüm annelerin anneler gününü kutlayarak “Bugün bir arada olmamıza vesile olan başta Belediye Başkanımız ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ESKAD Başkanı, Başkan Ahmet Cin’e teşekkür etti

Pendik Esnaf Kadınlar Derneği (ESKAD) Başkanı Emine Sesli Topal konuşmasında desteğinden ötürü Başkan Ahmet Cin’e teşekkür ederek: “Bir avuç kadın neler yapabilir diye yola çıktık ve dernek kurduk. Bu proje hayallerimizden biriydi. Ahmet Başkanımız’ın kapısını çaldık. Sağ olsun bize kulak verdi ve bu tablo ortaya çıktı. Teşekkür ederiz” dedi.

Her pazar günü kurulacak

“El Emeği Çarşısı” her pazar Pendik Sahil Pazar Alanı’nda kurulacak. Pendikli kadınlar kurulacak olan 150 kadar tezgahta seramik boyamadan tekstil ürünlerine yüzlerce el emeği ürünün satışını gerçekleştirecek.