Pendik Belediyesi Ahmet Cin'in başkanlığında Nisan ayı toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem meclisi belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Cin'in başkan olarak seçildiği, meclis çoğunluğunu AK Parti'nin kazanarak oluşturduğu Pendik Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Cin başkanlığında yapıldı.

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Pendik Belediyesi Ahmet Cin'in başkanlığında Nisan ayı toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem meclisi belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Cin'in zaferi ile sonuçlanan Pendik Belediyesi'nde Nisan ayı ilk toplantısı yapılarak komisyon üyelikleri seçilerek yeni dönemde meclis yönetimi belirlenmiş oldu.

PENDİK BELEDİYESİ YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Toplantıda yeni dönemde görev yapacak başkan vekilleri, komisyon üyeleri ve encümen üyeleri yapılan oylamalarla belirlendi. Nuri Tüzek birinci başkan vekili olurken ikinci başkan vekili ise Muaz Esat Maman oldu.

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"PENDİK'İN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulunarak “Pendik’in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek.” dedi.
Pendik Belediye Meclisi, 18 Nisan Perşembe 10.00’da yeniden toplanacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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