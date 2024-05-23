Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı: "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın patlamada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Dün bölgede yapılan operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denilmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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