Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın patlamada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Dün bölgede yapılan operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denilmişti.

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu! İtalya basını Jose Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!

Arda Güler dünyanın gündemine oturdu! İspanyollar onu Lionel Messi'nin lakabıyla çağırıyor