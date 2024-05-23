Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu! İtalya basını Jose Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

İtalyan basını önemli bir iddiada bulunarak, bir süredir Türkiye'de spor kamuoyunun gündemine gelerek adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçen Portekizli tecrübeli hoca Jose Mourinho'nun gideceği ülke ve takım tercihini yaptığını duyurdu

NE FENERBAHÇE NE BEŞİKTAŞ

İtalyan basını Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyururken, Suudi ekibi Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.

Son olarak Roma'da görev yapan ve takımının başında 138 maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı, 68 galibiyet - 30 beraberlik - 40 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.