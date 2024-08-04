Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Hatice Akbaş final’de!

Hatice Akbaş, İlk raundu 3-2 kazandı. İkinci raundu Akbaş, 4-1 önde tamamlamayı başardı. Son rauntta ise rakibine 3-2 üstünlük kazanan milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlük ile finallere yükseldi. Gururlandıran bu tablo karşısında gözler final maçında!

Instagram kime ait? Instagram’ın sahibi kim, ne zaman kuruldu?

FİNAL MÜSABAKASI 8 AĞUSTOS GÜNÜ

8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya için karşı karşıya gelecek.

HATİCE AKBAŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Hatice Akbaş basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çok mutluyum. Hedef tabii ki altın madalya. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Son bir adımım kaldı. 8'ine finalim var. Umarım altın madalyayı ülkeme getiririm. Cumhurbaşkanımıza, teşekkür ediyorum. Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Son olarak da kulübüm Fenerbahçe ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum."

Beşiktaş’tan farklı tarife: Süper Kupa’da siyah beyazlılar 5 golle güldü…