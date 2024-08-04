Instagram kime ait? Instagram’ın sahibi kim, ne zaman kuruldu?

Türkiye’nin siyasi olarak yaptığı paylaşımlara ambargo koyan Instagram, sert bir tepkiyle karşılaştı. Yetkililer, Instagram’a erişim engeli getirdi. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasıyla beraber erişim kısıtlandı. Bu süre zarfında Instagram hakkında yanlış bilinen konulara değindik.

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INSTAGRAN KİME AİT?

Instagram, eski adı Facebook olan bir Amerikan şirketi olan Meta Platform'a aittir. Meta, Nisan 2012'de Instagram'ı 1 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Amerikalı bir internet girişimcisi ve iş adamı olan Mark Zuckerberg, şirketin %100 mülkiyetine sahip olmasa da, Meta Platform'un şu anki CEO'sudur. Bunun yerine, şirketin %13,6'sına sahip ve en etkili karar verici.

Vanguard Group, Inc ve Fidelity Management & Research Company gibi kurumsal yatırımcılar da Meta şirketinin önemli bir yüzdesine sahiptir.

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INSTAGRAM'IN KISA TARİHİ

Instagram'ı başlatma fikri, Kevin Systrom ve Mike Krieger, arkadaşlarıyla konum paylaşmak için bir check-in uygulaması olan Burbn üzerinde çalışırken geldi. Her iki adam da insanların konumlarını paylaşmak yerine fotoğraf paylaşmayı tercih ettiğini fark etti.

Sonuç olarak, her iki adam da Instagram adını verdikleri özel bir photo-sharing uygulaması oluşturmaya karar verdi. Kevin Systrom ve Mike Krieger, uygulama o sırada yalnızca iOS'ta mevcut olsa da, Ekim 2010'da Instagram'ı başlattı. Sonunda Instagram, Android ve Windows'ta da kullanılabilir hale geldi.

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INSTAGRAM'IN KURUCU ORTAKLARI

Kevin Systrom

Kevin Systrom bir yazılım mühendisi ve girişimcidir. Systrom, Holliston, Massachusetts'te doğdu. Yönetim bilimi ve mühendislik okudu ve bir zamanlar Google'da ürün pazarlama müdürü olarak çalıştı, girişimini sürdürmeye başladı. Mike Krieger ile birlikte kurduktan sonra Instagram'ın CEO'su olarak görev yaptı ve 2018'de Instagram'dan istifa etti.

Mike Krieger

Mike Krieger bir yazılım mühendisi ve girişimcidir. Krieger, Stanford Üniversitesi'nde sembolik sistemler okudu. Uygulamanın başlatıldığı andan Instagram'dan ayrıldığı 2018 yılına kadar Instagram'ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak görev yaptı. O ve Kevin Systrom, Instagram'dan ayrıldıktan sonra "rt.live" olarak bilinen başka bir girişimin kurucu ortağı oldular.

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