Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji markası Baykar şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, adına açılan sahte ilan ve haber sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

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Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

Baykar, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yatırım teklifinde bulunan sahte ilan ve haber sitelerine karşı vatandaşları uyardı.Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji markası Baykar, sahte ilan ve haberlere karşı vatandaşları uyardı.

BAYKAR'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Baykar firmasının resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Vatandaşlarımız,

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır.''

Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

'YAPILAN YATIRIM ÇAĞRILARINA İTİBAR ETMEMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ'

''Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır.

Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz.''

Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

'VATANDAŞLARIMIZIN SAHTE İLAN VE HABERLERE KARŞI DİKKATLİ OLMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ'

''Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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