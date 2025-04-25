Pakistan'da terör saldırısı: Bombalı saldırıda yarılar ve şehit askerler var!

Kardeş ülke Pakistan, organize terör saldırılarıyla boğuşuyor. Cammu Keşmir'deki karanlık eylemin ardından Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan, bugün Quetta şehrinde el yapımı patlayıcıyla saldırıya uğradı. 4 askerin şehit düştüğü terör saldırısı, Savunma Bakanı Asıf'ın dünkü açıklamasını akıllara getirdi.

Hindistan'la savaşın eşiğine gelen kardeş ülke Pakistan, aynı zamanda terör saldırılarıyla boğuşuyor. İslamabad yönetiminin, "Hindistan yeni terör saldırıları planlıyor" açıklamasından Belucistan eyaletinde bombalı bir saldırı meydana geldi.

Quetta şehrinin Margate bölgesinde Pakistan askerlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit düştü, 3'ü ise ağır biçimde yaralandı.

Pakistan merkezli haber platformu Dawn'a açıklama yapan Hanna Urak Karakol Amiri Navid Aktar, güvenlik güçlerine bağlı bomba imha itminin Quetta'da el yapımı patlayıcıyla hedef alındığını kaydetti. Aktar, "Patlama sonucu 4 asker şehit düştü, 3 personel de yaralandı. Yaralılar Birleşik Askerî Hastanesi'ne kaldırıldı" dedi.

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Şehit Pakistan askerlerinin Şahzad Emin, Naib Subedar Abbas, Sepoy Halil ve Sepoy Zahid olduğu açıklandı.

Terör saldırısında 4 Pakistan askeri şehit düştü.

SADECE BİR GÜNDE 11 ASKER KAYBETTİLER

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı terör örgütü, dün bir açıklama yayınlamış ve ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu 7 'işgalciyi' öldürdüklerini iddia etmişti.

Böylelikle son 24 saatte teröristlerce katledilmiş Pakistan askerlerinin sayısı 11'e yükseldi.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü raporuna göre, ülkede bir ay içerisindeki terör saldırıları Kasım 2014'ten buyana ilk kez 100'ü geçti. Nisan ayı süresince gerçekleşen 105 terör saldırısında 73 Pakistan askeriyle birlikte 67 sivilin can verdiği belirtiliyor.

Quetta'daki bombalı saldırı sonrası şehitler için bir mesaj yayınlayan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi, "Pakistan ordusunun cesur oğullarının fedakarlığını selamlıyoruz. Bu saldırı, ülkemizde istikrarsızlık yaratmak isteyenlerin korkakça eylemleriyle sergilediği iğrenç bir komplodur. Belucistan'da istikrarın tesisi için Pakistan askerlerinin fedakarlıkları her zaman hatırlanacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asıf, 'Gujarat Kasabı' nâmıyla bilinen ırkçı-faşist Modi'yi 'yeryüzündeki en büyük terörist' olarak nitelemiş, Hint istihbaratının Pakistan'ın çeşitli noktalarında terör saldırısı planladığına ilişkin ellerinde kanıt olduğunu söylemişti. Belucistan'daki patlama Asıf'ın açıklamasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

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