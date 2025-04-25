Son dakika! Moskova'da patlama! Bu bir suikast mi: Rus yetkili yaşamını yitirdi!

Son dakika! Rus medyası, Moskova'da meydana gelen araç patlamasında üst düzey Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rus haber kaynakları Mash ve Shot, üst düzey bir Rus subayının bugün Moskova'nın Balashikha kasabasında bir aracın patlaması sonucu öldüğünü bildirdi.

Reuters'ın da son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Moskova'da patlayan araçta üst düzey bir Rus yetkili hayatını kaybetti.

ÜST DÜZEY YETKİLİYE SUİKAST İHTİMALİ!

Mash, ölen subayın Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyonlar Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu açıkladı.

Fakat Yetkililer tarafından ne olduğuna ya da hedef alınan memurun kimliğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILDI!

Rus kolluk kuvvetlerinde yetkili kaynaklara sahip olan Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir araçta bulunan bombanın, bölgede yaşayan polis memurunun yanından geçtiği sırada uzaktan patlatıldığını belirtti.

Rus basını Moskova'nın Balashikha bölgesinde gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybeden kişinin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu yazdı.

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HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ!

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik’in, patlamada öldüğü öne sürüldü. Şu ana kadar resmi bir doğrulama gelmedi, ancak ABD merkezli Bloomberg, BBC Monitoring’in Rus editörü Vitaliy Shevchenko’nun geçtiği haberde, birçok Rus kaynağın Moskalik’in öldüğünü aktardığı bildirildi.

TASS haber ajansına konuşan acil servis yetkilileri, patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığını ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtti. Ancak Rusya’daki bağımsız medya platformu Baza, patlayan araca el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiğini öne sürdü.

"PATLAMA ANINDA OLAY YERİNDE YÜRÜYEN BİR KİŞİ HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR"

Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay anında araçtan geçen bir kişinin yanında patlama gerçekleşti. Baza'nın raporuna göre, EYP’nin içine hasar verici maddeler yerleştirilmişti.

Maş ve Baza platformları, patlama sonucu hayatını kaybeden kişinin üst düzey bir askeri yetkili olduğunu iddia etti. Haberlere göre, ölen kişi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik.

RUSYA SORUŞTURMA KOMİTESİ CEZA DAVASI BAŞLATTI

Olayın ardından Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Balaşiha’daki araç patlamasıyla ilgili olarak ceza davası açıldığı bildirildi.

Komite müfettişlerinin, adli tıp uzmanlarının ve emniyet güçlerinin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı kaydedildi. Patlamanın sabotaj ya da suikast girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÜVENLİK BİRİMLERİ TEYAKKUZDA

Olay, Rusya’daki üst düzey askeri isimlere yönelik muhtemel hedefli saldırıların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, Moskova çevresindeki kritik bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, patlamaya ilişkin farklı senaryoları değerlendirirken, olayın arkasındaki sorumluların kimliğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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