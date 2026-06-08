Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklif siyaset gündemini salladı!

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan siyaset gündemini sallayacak açıklama... Karayalçın'ın açıklamasına göre Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "İkimiz de çekilelim, kurultaya kadar partiyi Murat Karayalçın yönetsin" teklifinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan krizi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan koltuk mücadelesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Özgür Özel'in krizin çözümü için Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdüğü sürpriz teklif ilk kez gün yüzüne çıktı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda 23 Mayıs Cumartesi günü Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında son derece kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

"İKİMİZ DE ÇEKİLELİM..."

Bu görüşmede Özel, düğümü çözmek adına Kılıçdaroğlu'na beklenmedik bir öneri sunduğunu belirten Karayalçın şu ifadeleri kullandı:

"Kim devreye girebiliyorsa, kim masaya oturulmasını sağlayabilecekse bunu yapmalı. Ben devreye girmeye çalıştım, 22 Mayıs akşamı Özgür Bey’den randevu istedim, devreye girmek istediğimi, kendisiyle ve Kemal Bey ile bu konuda uygun görürse görüşmek istediğimi ilettim. Özgür Bey çok memnun olacağını söyledi. Ben de pazartesi günü Kemal Bey’den randevu istemeyi planlamıştım.

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Pazar sabahı genel merkezimizin çevrildiğini görünce Kemal Bey’i aradım, yanıt vermedi, bir daha dönmedi. Çok üzüldüm tabi.

Özgür Bey 23 Mayıs Cumartesi akşamı Kemal Bey ile telefonda görüştüklerini, Kemal Bey’e “İkimiz de çekilelim, kurultaya kadar eski genel başkan ve büyüğümüz olarak Murat Karayalçın yönetsin” diyor.

Ben bunu bilmeden Kemal Bey’i aramıştım."

MANSUR YAVAŞ SÖZLERİ

Mansur Yavaş'ın uzlaşma sağlamasına yönelik soru üzerine Karayalçın, "Mansur Bey’in katkısı olursa Mansur Bey de devreye girmeli. Kimin katkısı oluyorsa devreye girmeli, yardımcı olmalı." diye konuştu.

Kaynak: Haber7

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