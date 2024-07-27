Özgür Özel'den CHP'li Belediye Başkanlarına mesaj: Belediye Başkanları, kendini, yakınlarını değil illerini, ilçelerini düşünür

31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti çıkan seçimlerden sonra yurt genelinde kazandıkları belediyeleri ziyaret eden Özgür özel Harmancık ilçesinde belediye başkanını ziyaret ederek halka yaptığı konuşmada "Belediye Başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür" dedi.

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Özgür Özel'den CHP'li Belediye Başkanlarına mesaj: Belediye Başkanları, kendini, yakınlarını değil illerini, ilçelerini düşünür

31 Mart yerel seçimlerinde partisinin birinci parti çıkmasından sonra yurt gezilerinde kazandıkları belediye ziyaretlerine devam ederek bu kapsamda Bursa'nın Harmancık ilçesine gelen ve Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ı makamında ziyaret eden Özel, ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI YAKINLARINI DEĞİL İL VE İLÇERERİNİ DÜŞÜNÜR"

Yerel seçimlerde büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Özel, çok sayıda ilçede, çok yüksek oy oranlarıyla seçildiklerini kaydetti.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil..."
Özel, CHP'nin dürüst ve çalışkan insanların siyaset yaptığı bir parti olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle insanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçmişim. İyi ki büyükşehir CHP'de.' demesi lazım. Diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım." diye konuştu.

Özgür Özelden CHP'belediye başkanlarına mesaj: Belediye Başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür

Tüm Türkiye'yi kazanacaklarını, herkesin yüzünün güleceğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimselerden, ne geçmiş dönemlerde olmadık işlere girmiş çıkmış, sonra da önce milliyetçiliği ayaklarının altında ezmiş, sonra aklına milliyetçilik gelmiş olanlardan alacak en ufak aklı yoktur. Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti, kendisi de gazi olan, bu memleket için ölümü göze almış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi cihana Türkiye'nin tapu senesi Lozan'ı kabul ettiren İsmet Paşa'nın, Kıbrıs'ın fatihi, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na, Ege'nin serin sularına, milliyetçiliği yazan Karaoğlan'ın partisidir. Bu parti gerekirse bu devlet için ölümü göze alanların ama bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir."

"YÜZ GÜLDÜRMEK, ZENGİNLİK GETİRMEK İÇİN GELİYORUZ"

Özel, CHP'nin 47 yıldır birinci parti olmadığı halde partiyi bir arada tutan şeyin para ve menfaat olmaması sebebiyle yıkılmadığına dikkati çekerek, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisinin partiyi bir arada tuttuğunu, bunun için dimdik ayak olduklarını vurguladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil yüz güldürmek, zenginlik getirmek için geliyoruz." diyen Özel, dün "bayrağı indirecek." dedikleri partinin bugün bu memleketin menfaatini en çok savunan parti olduğunu aktardı.

Özel, dün cuma namazını Bursa Ulu Cami'de kıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dün cuma namazında Ulu Cami'de cemaatin yarısıyla kucaklaştık, selamlaştık. Fotoğraf çektiler, büyük bir memnuniyet duydular. Herkes şunu bilsin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır, ne Alevi'nin inancıyla, ibadetiyle sorunu vardır. Cemevi de cami de bizimdir. Her inanç, her inanca inanan kişi, başımızın tacıdır. Biz, bu ülkeyi hangi siyasi görüşten olursa olsun hangi etnik kökenden olursa olsun hangi mezhepten olursa olsun bir bütün olarak seviyoruz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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