Özgür Özel jirazesini kaybetti! CHP lideri Osman Gökçek'e "bozuk tohum" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaların yolsuzluk ve rüşvet soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası Adana'da düzenlenen mitingte ağıza alınmayacak ifadelerle AK Parti milletvekili Osman Gökçek'e "bozuk tohum" diye hitap etmesi tepkilere yol açtı.

ÖZGÜR ÖZEL ZİVANADAN ÇIKTI

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek çıkan Özgür Özel, konuşmasında yine ölçüyü kaçırdı.

Meclis'te baklava dağıtarak CHP'yi eleştiren AK Parti Ankara Milletvekili ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçekçok ağır ifadelerle eleştirdi.

OSMAN GÖKÇEK'E "BOZUK TOHUM" DEDİ

Osman Gökçek'in 'baklava' üzerinden gönderme yapmasına, "Gitmiş baklava kutusu yaptırmış millete ahlak dağıtıyor. Senin partinin Başbakan yardımcısı, Meclis Başkanı Bülent Arınç, FETÖ'ye Ankara'yı pazarladın demiş, senin kursağından geçen her lokmada şaibe var utanmadan millete laf ediyor, bozuk tohum!" ifadelerini kullandı.

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