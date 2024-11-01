Özel'den Kılıçdaroğlu'na flaş yanıt! Tam anlamıyla felaket doğurur

CHP, Ahmet Özer'e Silivri Cezaevi ziyaretine izin vermek için yaptığı başvuruya yanıt vermediği için ertelendi. Parti toplantısı Avcılar'da yapılacaktı. Toplantı öncesinde Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara yanıt verdi.



ÖZEL, ŞUNLARI SÖYLEDİ:



Gündemle ilgili önemli bir toplantı yapacağız. Yaşadığımız olaylar gündeme gelecektir. Silivri bir gözümüz, Esenyurt da kulağımız olacak. Orayı hiçbir şekilde boş bırakmayacağız. Esenyurt, Esenyurtlular tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne devredildi. Bir profesörü bir bölücü örgüt üyesi olarak tanıtıp, oraya belediye meclisinden bir üye seçmek yerine, Beyoğlu'nu kazandığımızda bu binadan çıkın diyen bir kişiyi buraya atadılar. Bu, onları yalan söylemeye zorladı. Kanaat önderi cezaevine atıldı. 2017 yılında Necmi bey istifa etti. Başkanlar ya FETÖ üyesi ya da yolsuzluk nedeniyle istifa etti. şimdi 'Yeniden geleceğiz' diyor.

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"SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI TUZAKLIYORLAR"

MYK toplantımız bittikten sonra otobüste konuştuk. Kemal Bey'in o değerlendirmelerde yer aldığını bilmiyordum. Bütün muhalefeti uyardım. Sine-i millet, istifa etmeyi ifade eder. 140 milletvekili istifa etti, çünkü Anayasa ara seçim yapmayı yasaklıyor. Ara seçim yerine erken seçim istiyoruz. Seçime katılamayacaksın. AKP-MHP'den milletvekilleri toplamak, 400'den fazla vekil elde etmek ve referanduma gitmeden anayasayı değiştirmek için çaba gösterecektir.

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Sine-i milleti savunmak tehlikeye girer. Bu felaketle sonuçlanır. Maalesef sayın Genel Başkanı'nın iletişimine katkıda bulunan sosyal medya odaklı bir grup arkadaşlarım var. Herhalde sosyal medyadaki tansiyon üzerinden bu paylaşımı yaptılar. Daha sonra Sayın Genel Başkanımızın Fikret Bila'ya bir düzeltme yaptığını gördüm: "Benim dediğim sine-i millet ile erken seçim istesinler". Bu doğrudur.