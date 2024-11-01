İslam Memiş dolar alacaklara tüyo verdi! O tarihte 40 lira olacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son bir yazısında ABD seçimlerinin piyasa üzerindeki etkilerine değindi. Seçim öncesinde Memiş, "Güçlü bir dolar mesajı vermek istiyorlar" dedi.



Yeni başkanın piyasalara vereceği ilk mesaj, "Güçlü dolar" olacaktır. Ek olarak, dolar artık dünyanın en sevdiği rezerv para olmayacak.



Bugünlerde döviz yatırımı yapmak isteyenler kesin bir karar vermelidir. Euro veya dolar mı? Euro benim yanıtım.

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EUR/USD paritesi 1,0792'de. Sene sonu tahminimiz 1,1280-1,13 TL bazlı bir işlem yapmadığımız için o tarafla ilgili herhangi bir işlem yapmadık.

Euro, 40 Türk Lirası olduğunda 45 Türk Lirası olur. Euro 45 Türk Lirası olursa altın 3 bin dolar olur.

Altın ve dolar endeksi şu anda birlikte yükseliyor. Dolar konusunda güçlü bir mesaj vermek istiyorlar. Bununla birlikte, bu mesaj işe yaramayacaktır. Altına operasyon yapmak için en az 200 dolar aşağıya çekmeniz gerekiyor. Yatırımcılara, "Dolar var iken altına izin vermeyeceğiz" mesajını vermek için. Seçimlerin ardından böyle bir açıklama yapabilirler mi? Beklemedeyim.

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Bu on aylık dönemde gram altının getirisi yaklaşık %52 oldu. Yatırımcısını bir kez daha memnun etti. Aynı performansı 2025'te göstermesini bekliyoruz. Gram altın için yıl sonunda hedefimiz 3 bin ila 3 bin 500 TL. 2025 yılına kadar 4 bin 500 TL gram altın bekliyorum.