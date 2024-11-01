YDS ne zaman yapılacak? YDS giriş belgesi sorgulama

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için sınava giriş belgeleri erişilebilir hale geldi. YDS/2'nin ne zaman tamamlanacağı adayların dikkatini çekiyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, adayların 3 Kasım 2024 tarihinde yapılacak sınav için sınav yerlerine yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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Sınav gününde sorun yaşamamak için adaylar sınava giriş belgelerini erkenden alabilirler. Bu belgeler, adayların sınava girecekleri bina, salon ve kişisel sınav saati hakkında bilgi içerir ve sınava giriş belgesinin çıktısı adayların sınava girdiği yere ait olmalıdır. Sınav günü, adaylar, TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ile sınav merkezinde bulunmalıdır.

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORULAMA EKRANI

ÖSYM, https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebilir. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sınava giriş belgesini görüntüleyebilir ve çıktılarını alabilirler. Sınava katılacak adayların, sınavdan en az yarım saat önce sınav merkezini ve ulaşım yollarını incelemeleri önerilir.