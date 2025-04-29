Özel mimari tasarım ve yaratıcılığın adresi Vielin Design, Tuzla mağazası yoğun katılımla açıldı

Mustafa ve Arzu Kaplan çiftinin sahibi olduğu Vielin Design Tuzla mağazasının açılış kurdelesini Anahtar Parti İstanbul İl Başkanı Nurettin Beşinci, CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Ulvi Zengin ve davetliler birlikte kestiler.

"VİELİN DEİGN TUZLA'YA DEĞER KATACAK"

Vielin Design Tuzla Mağazasının açılışında konuşan Anahtar Parti İstanbul İl Başkanı Nurettin Beşinci ve CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Ulvi Zengin, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Vielin Design mağazasının Tuzla’ya değer katacağını ifade ettiler.

"İDDALILIYIZ VE İLHAM VERİCİ PROJELERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

Vielin Design Mağaza sahibi Arzu Kaplan’da yaptığı açıklamada, “Vielin Design olarak yaratıcı ve yenilikçi tasarımlar sunmayı hedefliyoruz. Estetik ve fonksiyonelliği birleştirerek müşterilerimize özgün çözümler sunacağız. Özel mimari tasarım konusunda da iddialıyız ve ilham verici projelere imza atmak istiyoruz” dedi.

VielinDesign’ın açılışına katılan davetliler, mağazayı gezerken birbirinden güzel mobilyaları tek tek incelediler.

Mustafa ve Arzu Kaplan çiftinin sahibi olduğu Vielin Design,Postane Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi No:164/1 adresinde hizmete girdi.