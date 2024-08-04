Oyuncu Hakan Yılmaz Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı

Sevilen oyunculardan Hakan Yılmaz babasını kaybetti. Ünlü oyuncunun 82 yaşında olan babası Necdet Yılmaz, çoklu organ yetmezliği sebebi ile vefat etti.

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Oyuncu Hakan Yılmaz Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı

Necdet Yılmaz, Bodrum'da kılınan cenaze namazından sonra Bodrum’da defnedildi. Cenaze töreninde oyuncu Hakan Yılmaz'ı yakın arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.

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OYUNCU HAKAN YILMAZ’IN ACI GÜNÜ

Bir süre önce "Sıcak Büfe” adlı yeni filminin çekimlerine başlayan Yılmaz, acı haberi çekimler sırasında aldı. Necdet Yılmaz, öğle vakti Bodrum Yalıkavak Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bodrum Sandıma Mezarlığı’nda defnedildi.

Hakan Yılmaz “Evlatları olarak elimizden gelen ne varsa yaptık, huzurla uyusun” dedi. Yılmaz’ın kardeşi Serkan Yılmaz cenaze töreni boyunca babasının tabutunun başucundan bir an olsun ayrılmadı.

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Hakan Yılmaz’ın eşi Elif Yılmaz cenazede gözyaşlarına boğuldu. Necdet Yılmaz’ın eşi Nimet Yılmaz da ayakta durmakta güçlük çekiyordu.

Hakan Yılmaz’ı bu zor gününde Necmi Yapıcı ve Gani Müjde gibi ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı. Taziyeleri kabul eden Yılmaz’ın acı gününde sevenleri de taziyelerini iletti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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