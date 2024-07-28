Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ev arayışında

Aşklarına dolu dizgin devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in birlikte yaşamak için ev aradığı söylentileri kulislerde gezinmeye başladı.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ev arayışında

Son dönemin popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir’in ilişkisi aralıksız devam ediyor.

‘Reklam aşkı’ iddiası ile gündeme gelen ikili, bu söylentilere inat sık sık birlikte görüntüleniyor. Önceki gün de Hisarüstü’nde objektiflere yansıyan ikili gayet mutlu görünüyor.

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SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR “BİZİ NASIL BULDUNUZ”

Geçtiğimiz sezon yoğun bir dönem geçiren Serenay Sarıkaya ve konserlerine hızla devam eden Mert Demir Hisarüstün’de bir apartmandan çıkış yaparken objektiflere yansıdı. Objektifleri karşılarında görünce şaşkına dönen Mert Demir, muhabirlere “Bizi Nasıl Buldunuz ?” diye sordu.

Fırsat buldukça bir arada zaman geçiren Sarıkaya ve Demir’in mutlulukları her hallerinden belli oluyor. Ayrıca, Sarıkaya ve Demir’in birlikte yaşamak için ev baktıkları da söylentiler arasında yer alıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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