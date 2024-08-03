Müjde Ar korkuttu! İki saat süren bir operasyon geçirdi

Zaman zaman dikkat çeken açıklamaları ile gündem olan Ar, geçirdiği rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu.

USTA SANARÇIDAN KORKUTAN AMELİYAT

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Müjde Ar, sağlığı ile yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu. MagazinSortie'nin haberine göre sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi.

Damarlarında yüzde 95 tıkanma yaşanması ile ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, "Ani bir operasyon oldu.” dedi.

Tıp 2 diyabet hastası olduğunu belirten Ar, check-up'a gitmişken halsizliğini dile getirince sonuç ortaya çıktı. Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Müjde Ar, durum tespit edildikten sonra “Çok çabuk müdahale edildi. Damarlar %95 tıkalıydı iki damar 2 saatlik operasyonla açıldı. Ben ne sigara içerim ne alkol kullanırım, diyabete bağlı olarak gelişmiş.” ifadelerini kullandı.