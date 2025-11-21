  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor! İmralı oylamasına kim evet kim hayır verdi

Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor! İmralı oylamasına kim evet kim hayır verdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18. kez toplandı. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi masaya yatırıldı. Karar çıktı: Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor! İmralı oylamasına kim evet kim hayır verdi
Yayınlanma:

Oylama bitti! Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18. kez toplandı. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi masaya yatırıldı. Karar çıktı: Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yapılan oylama ile İmralı'ya gitme kararı aldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18. kez toplandı. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi masaya yatırıldı.

Saat 14.00'te başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Oylama bitti! Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

KAPALI OTURUM NEDENİYLE CHP ÇIKTI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi. Yapılan oylama ile oturumun kapalı yapılmasına karar verildi.

Kapalı oturumda, siyasi partiler düşünce ve önerilerini paylaşacak.

Öte yandan kapalı oturum nedeniyle CHP komisyon toplantısından çıktı.

Oylama bitti! Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Oylama neticesinde süreç komisyonu 5'te 3 nitelikli çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti, MHP, Dem Parti 'evet' oyu verirken, DP, DSP ve Hüda-Par 'ret' oyu verdi. Yeni Yol Partisi ise çekimser kaldı.

CHP ise komisyondaki oylamaya katılmadı. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

Yarın grubu bulunan partiler Meclis Başkanlığı'na İmralı heyetinde yer alacak isimleri bildirecek.

Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!Sporda son dakika... Süper Kupa eşleşmeleri ve oynanacak şehirler belli oldu!

2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar

Son dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğimSon dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim
Son dakika... MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim
Son dakika haberi... CHP'den İmralı'ya gitmeme kararı çıktı!
Son dakika haberi... CHP'den İmralı'ya gitmeme kararı çıktı!
Nagehan Alçı Murat Ongun'la "otel odasında 5-6 saat" iddiasına isyan etti! Murat Ongun bana tuzak kurdu
Nagehan Alçı Murat Ongun'la "otel odasında 5-6 saat" iddiasına isyan etti! Murat Ongun bana tuzak kurdu
Ahmet Cin konuştu, İBB karıştı: CHP'li Nuri Aslan mikrofonu kapattırdı!
Ahmet Cin konuştu, İBB karıştı: CHP'li Nuri Aslan mikrofonu kapattırdı!
CHP'lilerin tezgahı pazarcıdan döndü: 21 Kasım 2025 Cuma güncel gazete manşetleri...
CHP'lilerin tezgahı pazarcıdan döndü: 21 Kasım 2025 Cuma güncel gazete manşetleri...
Erdoğan'dan kritik açıklama: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz!
Erdoğan'dan kritik açıklama: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz!
Bütçe görüşmesinde gerginlik: Karne gösteren CHP'li vekile bakan Tekin bakın ne dedi?
Bütçe görüşmesinde gerginlik: Karne gösteren CHP'li vekile bakan Tekin bakın ne dedi?