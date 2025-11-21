Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor! İmralı oylamasına kim evet kim hayır verdi

Oylama bitti! Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18. kez toplandı. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi masaya yatırıldı. Karar çıktı: Komisyon oy çokluğuyla İmralı'ya gidiyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18. kez toplandı. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi masaya yatırıldı.

Saat 14.00'te başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

KAPALI OTURUM NEDENİYLE CHP ÇIKTI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi. Yapılan oylama ile oturumun kapalı yapılmasına karar verildi.

Kapalı oturumda, siyasi partiler düşünce ve önerilerini paylaşacak.

Öte yandan kapalı oturum nedeniyle CHP komisyon toplantısından çıktı.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Oylama neticesinde süreç komisyonu 5'te 3 nitelikli çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti, MHP, Dem Parti 'evet' oyu verirken, DP, DSP ve Hüda-Par 'ret' oyu verdi. Yeni Yol Partisi ise çekimser kaldı.

CHP ise komisyondaki oylamaya katılmadı. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

Yarın grubu bulunan partiler Meclis Başkanlığı'na İmralı heyetinde yer alacak isimleri bildirecek.

