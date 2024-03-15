Otoyolda feci kaza! Kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaygan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü tırın silobas dorsesi otoyolun 2 şeridini kapatacak şekilde devrildi.

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Otoyolda feci kaza! Kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yolda savruldu. Çimento yüklü tırın silobas dorsesi otoyolun 2 şeridini kapatacak şekilde devrildi.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR KORKU YARATTI

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İlker Erdem Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametinde seyreden Uğur Y. yönetimindeki 37 EK 309 plakalı tır, yağmur yağışının etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tırın devrilmemesi için çaba gösteren sürücü, aracı güçlükle durdurabildi. Tıra bağlı olan çimento yüklü silobas dorse ise devrildi.

Otoyolda feci kaza! Kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Devrilerek yolu kapatan silobas, polis ekipleri tarafından bölgeye istenen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Otoyolda feci kaza! Kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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