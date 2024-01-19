Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hareketlilik! Tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyinde ise 3 PKK’lı teröristin kıstırılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hareketlilik! Tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyinde ise 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hareketlilik! Tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hareketlilik! Tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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