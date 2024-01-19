Sakarya'da dehşet dakikalar! Sinir krizi geçiren komser, silahıyla ailesini yok etti!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.

CİNNET GEÇİREN KOMSER AİLESİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi. Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşi Nesrin Ünal'ı ve kendi annesini silahla vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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