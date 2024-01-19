Trabzonspor'da şok gelişme, Kulüpten resmi açıklama! Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok süresiz kadro dışı bırakıldı Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında ara transfer döneminde yeniden yapılanma kapsamında bazı futbolcularla yollar ayrılmış, bazı futbolcularla yolların ayrılacağı söyleniyordu. Bu gelişmeler yaşanırken bordo mavililerde hiç beklenmedik bir gelişme ile yıldız futbolcu Abdulkadir Ömür ile Umut Bozok'un süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.