Trabzonspor'da şok gelişme, Kulüpten resmi açıklama! Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok süresiz kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında ara transfer döneminde yeniden yapılanma kapsamında bazı futbolcularla yollar ayrılmış, bazı futbolcularla yolların ayrılacağı söyleniyordu. Bu gelişmeler yaşanırken bordo mavililerde hiç beklenmedik bir gelişme ile yıldız futbolcu Abdulkadir Ömür ile Umut Bozok'un süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

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Trabzonspor'da şok gelişme, Kulüpten resmi açıklama! Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok süresiz kadro dışı bırakıldı 1

Son dakika haberi: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A takımdan ayrı olarak idman yapacağını ve disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A takımdan ayrı olarak idman yapacağını ve disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

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Trabzonspor'da şok gelişme, Kulüpten resmi açıklama! Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok süresiz kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da şok gelişme, Kulüpten resmi açıklama! Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok süresiz kadro dışı bırakıldı
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