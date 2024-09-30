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Önemli toplantıya saatler kaldı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor!

Gündem yoğunCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor! Gündemdeki önemli konular masaya yatırılacak...

Önemli toplantıya saatler kaldı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor!
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Önemli toplantıya saatler kaldı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor!

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Önemli toplantıya saatler kaldı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor!

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A SALDIRILARI ÖNEMLİ KONULAR ARASINDA

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları olacak.

Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

ERDOĞAN'IN ABD'DEKİ DİPLOMASİ TEMASLARI

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirmesi de bekleniyor.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

Önemli toplantıya saatler kaldı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor!

ENFLASYONLA MÜCADELE GÜNDEMDE

Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.

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Kaynak:AA

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