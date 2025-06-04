Ölümcül Virüs geliyor: Endişeler arttı Batı Nil virüsü'ne Dikkat! Sivrisinek ısırığıyla bulaşan ölümcül virüsün yayılması endişeleri arttı. Sağlık yetkililerinden önemli uyarılar.

Yunanistan'da geçtiğimiz son 15 yılda artan Batı Nil vakaları, 2025 yazında da artması bekleniyor. Yunanistan halkı geçmiş yıllardaki can kayıplarını tekrar yaşamamak için sivrisineklerle teması azaltacak kişisel ve çevresel önlemler almaları konusunda uyarıldı...

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu ( EODY), sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı vatandaşların koruyucu önlemleri ciddiye alması gerektiği konusunda bir kez daha uyardı...

Özellikle sivrisineklerin ortaya çıkmasıyla birlikte yaz ve sonbahar aylarında Batı Nil virüsü vakalarında artış görülmeye başlıyor...

EODY, 2010 yılından bu yana ülkede neredeyse her yıl Batı Nil virüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı.

Geçmiş yıllardaki verilere göre 2025 yazında da vakaların görülmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz son 15 yılda Yunanistan'da tespit edilen 2 bin 88 vakanın 1471'inde merkezi sinir sistemi belirtileri görüldü ve 292 kişi ise Batı Nil virüsü yüzünden hayatını kaybetti...

EODY, vatandaşları yaz boyunca sivrisinek ısırıklarına karşı korunmaları ve sivrisineklerle teması azaltacak kişisel ve çevresel önlemler almaları konusunda uyarıyor...

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