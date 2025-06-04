CHP'li belediye el değiştiriyor: Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

CHP'li belediye el değiştiriyor: Hakan Bahçetepe tutuklandı. Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığının uzaklaştırma kararı sonrası belediye meclisinde yapılacak oylamayla çoğunluğun AK Parti'de olması nedeniyle belediyenin el değiştirmesi bekleniyor.

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturmada Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe de tutuklandı. Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığının uzaklaştırma kararı sonrası belediye meclisinde yapılacak oylamayla çoğunluğun AK Parti'de olması nedeniyle belediyenin el değiştirmesi bekleniyor.

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 22'si tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 5 ilçe belediye başkanı da bulunuyor. Tutuklanan ilçe belediye başkanlarından biri de Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe oldu.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından ilçedeki siyasi dengeler değişti. Belediye Meclisi'nde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın yapılacak oylamada belediyeyi devralması bekleniyor.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK AK PARTİ'DE

31 Mart yerel seçimlerinde AK Partili Hasan Tahsin Usta yüzde 40,11 oy alırken, Bahçetepe yüzde 40,44 oy alarak başkan seçilmişti. İlçe belediye meclisinde ise durum AK Parti lehine sonuçlanmıştı AK Parti ilçe meclisinde yüzde 40,86 oy ile birinci parti olurken, CHP yüzde 38,86 oy almıştı. YRP yüzde 6,31 oy alırken DEM ise yüzde 3,94'te kalmıştı.Bu sonuçlarla belediyenin meclis çoğunluğunu elinde tutan AK Parti'ye geçebileceği düşünülüyor.

İŞTE TUTUKLANAN HAKAN BAHÇETEPE'NİN İFADESİ

Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe savcılıkta verdiği ifadesinde, 5 Nisan 2024 tarihinde yerel seçim sonucunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı tanımıyorum. Ben 2019 yılında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak göreve başladım. Herhangi bir belediyeden değil, bizzat CHP Genel Merkezi'nden ilçe başkanlıklarına araç tahsisi yapılır. Yapılan araç tahsisi lojistik destek amaçlıdır. Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşine ait olduğu tespit edilen beyaz renkli Renault marka araç şahsıma değil, başında bulunduğum ilçe başkanlığına tahsisen verilmiştir. Aracın ne kadar süre ilçe başkanlığında kaldığını bilmiyorum. Bu araç çeşitli yardımlar, maske ya da tekerlekli sandalye gibi yardımlarda kullanılmıştır. Şahsıma ait değildir, kamu hizmetinde faaliyette bulunulmuştur. Bu araç pandemi döneminde kullanılmış ve zaman zaman bizim ilçemize gelip, tekrar parti koordinasyonuna gitmişliği olmuştur. 2024 yılı Ocak ayında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adaylığım açıklandıktan sonra benim hem araçla hem de ilçe başkanlığıyla herhangi bir alakam kalmamıştır. Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılan yerel seçimlere itiraz sonucunda yeniden sayım neticesinde ben 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatamı alarak belediye başkanlığına seçildim" şeklinde konuştu.

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"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ KAZI İZNİNİ UZATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bahçetepe ifadesinde, "Ben partim adına oturmuş olduğum başkanlık koltuğunda birçok STK, esnaf ya da tüzel kişileri temsilen şahıslarla tanışma ve görüşme gerçekleştirdim. Sormuş olduğunuz Özer Ayık'ı yine bu kapsamdaki görüşmelerim sırasında tanıdım. Kendisiyle 2 kere belediye binasında görüştüm ve kendisini bir akaryakıt firmasının yöneticisi olarak bilirim. Tarafıma, bahsi geçen şirket yöneticisi olan Özer Ayık'ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır. Söz konusu kazı izni belediye meclisinden oy birliğiyle ve meclisteki sayısal çoğunluğun benim partimin dışında AK Partili üyelerden oluşan bir heyet tarafından ve yine benden önceki belediye başkanının söz konusu kazı iznine onay havalesi vermesi sonucunda gerçekleşen bir kazı iznidir. Bu süreçten öncesinde belediye imar ve hukuk komisyonundan da yine çoğunluğun benim partimin dışında olduğu bir temsil komisyonunun oy birliği ile geçmiştir. İddia edildiği gibi kazı iznini uzatmamız söz konusu değildir. Nisan 2024'te seçildiğim başkanlık görevimden iki ay gibi kısa süre sonrasında belediye meclisinden izin geçmiştir" dedi.

"BAZ ÇAKIŞMALARINDAKİ ARADAKİ MESAFENİN '0 METRE' OLDUĞU YÖNÜNDEKİ TESPİTE KATILMIYORUM"

Bahçetepe ifadesinde, "Ben Özer Ayık ile iki kez belediye içerisinde yüz yüze görüştüm. Onun dışında cep telefonu aracılığıyla bayramlaşma ve Beyaz Masa tarafından ulaştırılan istihdam konusu ile alakalı olabileceğini düşündüğüm hususlarda görüşme sağlamışımdır. Harici olarak herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır. Benim Özer Ayık ile Kapalıçarşı bölgesinde ortak baz vermem mümkün değildir. 14 Kasım 2024 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığında İstanbul Valisi'ni ağırladım. O gün Kapalıçarşı bölgesine gitmedim. Sonraki süreçte Özer Ayık ile ortak baz verme hususuna ilişkin, kendisinin firmasına yakın bölgede benim belediyeme ait Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi ve GOPAŞ Kentsel Dönüşüm Hizmet Binamız vardır ve oralarda toplantı yaparım. Bu nedenle baz çakışması olabilir. Ancak ilgili baz çakışmalarındaki aradaki mesafenin '0 metre' olduğu yönündeki tespite katılmıyorum. Ben Özer Ayık ile hiçbir zaman kurum dışında yüz yüze görüşmedim ve para almadım. TEM Otoyolu üzerinde bulunan benzinliğin belediyemizden doğrudan bir talebi yoktur. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan benzinlik olsa da ilgili firma değil, BEDAŞ'tır. Seza Büyükçulha'yı ilk kez bu operasyon aracılığıyla duydum. Baki Aydöner'i ise yaklaşık 9-10 yıldır İstanbul İl Başkanlığı dönemimden beri tanımaktayım. Ben Baki Aydöner ile iddia edilen kazı iznine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadım, kendisinden para talebinde bulunmadım" dedi.

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğan Bahçetepe, aslen Erzincanlı bir ailenin çocuğu.İlkokul ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Gaziosmanpaşa'da tamamlayan Bahçetepe, üniversite öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında başlayan Bahçetepe, 2017-2019 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, ardından 2019-2023 döneminde CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yaptı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarışan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi.Gaziosmanpaşa'da ikamet ediyor ve evli.