  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin bayram programı belli oldu. DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...
Yayınlanma:

DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin bayram programı belli oldu. DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), bayramın ikinci günü altı siyasi partiyle karşılıklı bayramlaşma programı düzenleyecek. İlk bayramlaşma ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile gerçekleştirilecek.

DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

DEM Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirecek. Parti heyeti; MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar’dan oluşacak.

DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

İLK ZİYARET MHP'YE YAPILACAK

Heyet, gün boyunca

Milliyetçi Hareket Partisi,
Gelecek Partisi
Yeniden Refah Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Saadet Partisi ve
DEVA Partisi’ni
ziyaret edecek. Ziyaretler 09.25’te başlayacak, 14.25’e kadar sürecek.

DEM Parti Genel Merkezi’ne yapılacak bayramlaşma ziyaretlerini ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ile PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan karşılayacak.

Ziyaret ve kabul programı, DEM Parti’nin Ankara Balgat’taki Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

DEM ve MHP ilk kez Ramazan Bayramı'nda bayramlaştı.

İşte ziyaret ve kabul saatleri:

DEM'in ilk bayram ziyareti MHP'ye...

h8vle-1749023827-5656.webp

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
7 gün sonra anlaşmaya varıldı: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında imzalar atıldı
7 gün sonra anlaşmaya varıldı: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında imzalar atıldı
Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan Kızılay'a kurban bağışı, 'Herkes gider, Kızılay kalır'
Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan Kızılay'a kurban bağışı, 'Herkes gider, Kızılay kalır'
Uzman isim uyardı: Kurban etini tüketirken bunu kesinlikle yapmayın!
Uzman isim uyardı: Kurban etini tüketirken bunu kesinlikle yapmayın!
CHP'li belediye el değiştiriyor: Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir
CHP'li belediye el değiştiriyor: Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir
Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı
Ünlü şarkıcı acı haberle yıkıldı: Demet Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı
Son dakika! Afad duyurdu: Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem oldu!
Son dakika! Afad duyurdu: Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem oldu!
Bu Pazar seçim olursa oyunuzu kime verirsiniz? Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte, dikkat çeken sürpriz anket sonucu!
Bu Pazar seçim olursa oyunuzu kime verirsiniz? Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte, dikkat çeken sürpriz anket sonucu!