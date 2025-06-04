DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin bayram programı belli oldu. DEM Parti ilk hangi parti ile bayramlaşacak: İşte bayramlaşma programında dikkat çeken detay...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), bayramın ikinci günü altı siyasi partiyle karşılıklı bayramlaşma programı düzenleyecek. İlk bayramlaşma ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile gerçekleştirilecek.

DEM Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirecek. Parti heyeti; MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar’dan oluşacak.

İLK ZİYARET MHP'YE YAPILACAK

Heyet, gün boyunca

Milliyetçi Hareket Partisi,

Gelecek Partisi

Yeniden Refah Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Saadet Partisi ve

DEVA Partisi’ni

ziyaret edecek. Ziyaretler 09.25’te başlayacak, 14.25’e kadar sürecek.

DEM Parti Genel Merkezi’ne yapılacak bayramlaşma ziyaretlerini ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ile PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan karşılayacak.

Ziyaret ve kabul programı, DEM Parti’nin Ankara Balgat’taki Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

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