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Bodrum limanında facia: Tekne patladı, yaralılar var!

Bodrum limanında facia: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşan bir teknede patlama meydana geldi...

Bodrum limanında facia: Tekne patladı, yaralılar var!
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Bodrum limanında facia: Tekne patladı, yaralılar var!

Bodrum limanında facia: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşan bir teknede patlama meydana geldi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşan bir teknede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri alınan önlemlerle bölgeye sevk edildi.

Bodrum limanında facia: Tekne patladı, yaralılar var!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bodrum limanında facia: Tekne patladı, yaralılar var!

TEKNE BATMAYA BAŞLADI

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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