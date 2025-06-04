Bodrum limanında facia: Tekne patladı, yaralılar var!

Bodrum limanında facia: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşan bir teknede patlama meydana geldi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşan bir teknede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri alınan önlemlerle bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

TEKNE BATMAYA BAŞLADI

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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