Fenerbahçe, zorda olsa Şampiyonlar Ligi’nde turu geçti: Şimdiki rakip Lille…

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin FC Lugano takımını konuk etti. Sarı lacivertli ekip geriye düşse de rakibini 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 4-3 kazanan kanaryalar, bu skorların ardından adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırdı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçemize galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski attı. Konuk ekibin tek golü ise 8. dakikada Mahmoud’dan geldi.

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Ekibimiz, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın LOSC Lille takımıyla karşılaşacak. İlk maç 6 ya da 7 Ağustos tarihinde deplasmanda, rövanş ise 13 Ağustos’ta stadımızda oynanacak.