Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!
Mardin'de eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın darbedip altınlarını çaldı. Ağır yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!
Mardin'de eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın darbedip altınlarını çaldı. Ağır yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın üzerinde bulunan altın takıları çalarak kadını darbetti.
AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Ailenin eve gelmesiyle ağır yaralı halde bulunan Rifa Aslan için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da saat verildi: Bugün bazı yollar kapatılacak!
Daha neler çıkacak! Muhittin Böcek hakkında skandal "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası!
İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?