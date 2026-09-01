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Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!

Mardin'de eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın darbedip altınlarını çaldı. Ağır yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!
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Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!

Mardin'de eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın darbedip altınlarını çaldı. Ağır yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi.

Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!

İddiaya göre, eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın üzerinde bulunan altın takıları çalarak kadını darbetti.

Mardin'de maskeli haydutlar ev bastı: 70 yaşındaki kadını ağır yaralayarak altınları alıp kaçtılar!

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin eve gelmesiyle ağır yaralı halde bulunan Rifa Aslan için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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