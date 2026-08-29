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Böyle evlat olmaz: Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

Batman’da Seve Cihangir (55), evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan oğlu H.C. (30), gözaltına alındı.

Böyle evlat olmaz: Annesini öldürüp çöp konteynerine attı
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Böyle evlat olmaz: Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

Batman’da Seve Cihangir (55), evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan oğlu H.C. (30), gözaltına alındı.

Böyle evlat olmaz: Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

Olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

Böyle evlat olmaz: Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu sırada Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı. H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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