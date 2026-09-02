Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: İfadeye alınan eski erkek arkadaşın ifadesi 4 saat sürdü

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, cezaevinden Tunceli'ye getirilerek ifadesi alındı. İfade işlemlerinin 4 saat sürdüğü öğrenildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı; tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, cezaevinden Tunceli’ye getirilerek ifadesi alındı ve yeniden cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor. rzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi. Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dalgıç polis G.G. tutuklanırken dün, 1 kadın daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükselmişti.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli’ye getirildi.

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BİZZAT SAVCI EBRU CANSU İFADESİNİ ALDI

Dün öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.

Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen adli süreç devam ederken, eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov da “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.