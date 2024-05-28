Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başı boş köpek tarafından ısırılan bir kişi kuduz vakasıyla karşı karşıya kaldı. Isıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.

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Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.

İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yolbaşı Mahallesi'nde bir kişi, 5 gün önce sokak köpeği tarafından ısırıldı. Bacağından ısırılan kişi tedaviye alınırken, olaydan sonra ölen köpekten Tarım ve Orman Müdürlüğüne ekipleri tarafından alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemede, köpeğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!

Bunun üzerine mahalle, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı.Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirip, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!

Öte yandan ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'nde de 20 Mart'ta bir kişiyi ısırdıktan sonra ölen sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıkınca, 22 Mart'ta başlatılan karantina sürüyor.

Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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