Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey arkadaşları bulamayınca, ilginç bir fikir bulup uyguladı. Doğan, sosyal medyada görüntüleri paylaşınca izleyenlerin ilgisini çekerek gündem oldu.

YAYINLAMA
Google News
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!

Sivas’ta bir vatandaşın 4 kişilik okey masasında tek başına oynaması sosyal medyada ilgi gördü. 2,3 ve 4’üncüye ihtiyaç duymayan vatandaşın tek başına okey oynadığı anlar, izleyenleri güldürdü.

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!

"Tek başıma bittim, okey atamadım"

Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” dedi.

Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!

"Videoya birçok beğeni geldi"

Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandı

AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucuAK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu

Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdiBalya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!
Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!
Kutsal emanetimiz, Hırka-i Şerif törenle ziyarete açıldı
Kutsal emanetimiz, Hırka-i Şerif törenle ziyarete açıldı
Eylem Tok'un oğlunun kaza sonrasında çektiği görüntü ortaya çıktı!
Eylem Tok'un oğlunun kaza sonrasında çektiği görüntü ortaya çıktı!
CHP'li vatandaş mahkemelik olduğu, kendi belediyesini şikayet etti!
CHP'li vatandaş mahkemelik olduğu, kendi belediyesini şikayet etti!
Son Haberler
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!
Kayseri’de ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı!
Kayseri’de ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı!
Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!
Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!
Çok Okunanlar
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!
Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!
Geçirdiği çocuk felci onu 72 yıl bir kapsülün içine hapsetmişti! Demir ciğerli adam 'Polio Paul' hayatını kaybetti!
Geçirdiği çocuk felci onu 72 yıl bir kapsülün içine hapsetmişti! Demir ciğerli adam 'Polio Paul' hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek